Каталог бытовок
и блок-контейнеров

Жилая бытовка

Жилая бытовка

149 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер 5850х2400х2400(в)
  • Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
  • Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
  • Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
  • Черновой пол стальной оцинкованный
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Прорабская бытовка

Прорабская бытовка

189 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер 5850х2400х2400(в)
  • Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
  • Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
  • Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
  • Черновой пол стальной оцинкованный
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Бытовка распашонка

Бытовка распашонка

184 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер контейнера 5850х2400х2400(в).
  • Каркас стальной, верхняя и нижняя рама из промышленных сложногнутых профилей различной конфигурации, ширина верхнего пояса 160 мм, нижнего 120 мм, стойки стальные гнутые шестигранные 150х100 мм.
  • Кровля – лист стальной оцинкованный 0,5 мм, соединенный двойным стоячим фальцем по всей дине контейнера.
  • Стены каркасные из бруса 40х100, снаружи профилированный оцинкованный лист С-8.
  • Два окна ПВХ 900х1100(в) с поворотно-откидной створкой.
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Офисный модуль

Офисный модуль

449 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер контейнера 6055х2435х2750(в)
  • Окно ПВХ 1000х1200 с поворотно-откидной створкой
  • Ветро, гидро, пароизоляция – пленка ПВХ
  • Окраска металлокаркаса грунт-эмалью 3в1
  • Каркас стальной, верхняя и нижняя рама из промышленных сложногнутых профилей различной конфигурации, ширина верхнего пояса 210 мм, нижнего 180 мм, стойки стальные гнутые шестигранные 150х180 мм
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Бытовка Пост охраны

Бытовка Пост охраны

104 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер 3000х2400х2400(в)
  • Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
  • Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
  • Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
  • Черновой пол стальной оцинкованный
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Офисная бытовка

Офисная бытовка

235 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер 5850х2400х2400(в)
  • Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
  • Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
  • Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
  • Черновой пол стальной оцинкованный
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Двойная бытовка

Двойная бытовка

339 000₽ (в т.ч. НДС)
  • Внешний размер сдвоенной бытовки 5850х4800х2400(в)
  • Каркас стальной сварной, верхняя и нижняя рама из гнутого швеллера 100х50х3, стойки стальные гнутые четырехгранные 90х90х20х20 мм
  • Кровля сварная - лист горячекатаный 1,5 мм
  • Стены каркасные из бруса 40х100
  • Снаружи профилированный оцинкованный лист С-8
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Морской контейнер (20 футов)

Морской контейнер (20 футов)

129 900₽ (в т.ч. НДС)
  • Размеры внешние: 6058 x 2438 x 2591 мм;
  • Размеры внутренние: 5905 x 2350 x 2381 мм;
  • Дверной проем: ширина 2336 мм, высота 2291 мм;
  • Масса брутто 24000 кг;
  • Масса тары 2200 кг;
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О нас в цифрах

2020
Год нашего основания, когда мы стали частью индустрии временного размещения. За этот период мы наработали богатый опыт и укрепили свою репутацию надежного партнера в предоставлении бытовок и блок-контейнеров.
1000+
Более тысячи успешных проектов, в которых мы обеспечили клиентов высококачественными и удобными временными жилыми помещениями. Наш опыт подтверждает наше стремление к качеству и надежности в каждой поставке.
20/20
Видение будущего с ясной фокусировкой на 20/20 - идеальном сочетании прогрессивных технологий и внимания к деталям. Мы стремимся к совершенству в каждом аспекте нашей деятельности, обеспечивая клиентам лучшие решения в области временного размещения.

Этапы работ

01
Выбираете бытовку или блок-контейнер
01
Выбираете бытовку или блок-контейнер
Оставьте заявку или свяжитесь с нами любым удобным способом для консультации и выбора подходящей бытовки или блок-контейнера.
02
Согласовываем дату и место доставки
02
Согласовываем дату и место доставки
Мы оперативно согласуем с вами дату и место доставки, обеспечивая максимальную гибкость в соответствии с вашим графиком и требованиями.
03
Получаем оплату за месяц аренды
03
Получаем оплату за месяц аренды
После согласования деталей, оформляем оплату за месяц аренды, предоставляя вам полную финансовую отчетность.
04
Доставляем бытовку в нужное место и время
04
Доставляем бытовку в нужное место и время
В указанное вами время и место наша команда доставит выбранное временное помещение, гарантируя бесперебойный запуск вашего проекта.
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