Каталог бытовок
и блок-контейнеров
Жилая бытовка
149 900₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер 5850х2400х2400(в)
- Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
- Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
- Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
- Черновой пол стальной оцинкованный
Прорабская бытовка
189 900₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер 5850х2400х2400(в)
- Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
- Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
- Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
- Черновой пол стальной оцинкованный
Бытовка распашонка
184 900₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер контейнера 5850х2400х2400(в).
- Каркас стальной, верхняя и нижняя рама из промышленных сложногнутых профилей различной конфигурации, ширина верхнего пояса 160 мм, нижнего 120 мм, стойки стальные гнутые шестигранные 150х100 мм.
- Кровля – лист стальной оцинкованный 0,5 мм, соединенный двойным стоячим фальцем по всей дине контейнера.
- Стены каркасные из бруса 40х100, снаружи профилированный оцинкованный лист С-8.
- Два окна ПВХ 900х1100(в) с поворотно-откидной створкой.
Офисный модуль
449 900₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер контейнера 6055х2435х2750(в)
- Окно ПВХ 1000х1200 с поворотно-откидной створкой
- Ветро, гидро, пароизоляция – пленка ПВХ
- Окраска металлокаркаса грунт-эмалью 3в1
- Каркас стальной, верхняя и нижняя рама из промышленных сложногнутых профилей различной конфигурации, ширина верхнего пояса 210 мм, нижнего 180 мм, стойки стальные гнутые шестигранные 150х180 мм
Бытовка Пост охраны
104 900₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер 3000х2400х2400(в)
- Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
- Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
- Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
- Черновой пол стальной оцинкованный
Офисная бытовка
235 900₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер 5850х2400х2400(в)
- Каркас сварной, верхняя и нижняя рамка из стального гнутого швеллера 120х50х3, стойки стальные из уголка 75х5 или гнутые 90х90х20
- Кровля металлическая сварная толщиной 1,5 мм
- Защитная окраска грунт-эмалью 3в1 металлокаркаса и кровли
- Черновой пол стальной оцинкованный
Двойная бытовка
339 000₽ (в т.ч. НДС)
- Внешний размер сдвоенной бытовки 5850х4800х2400(в)
- Каркас стальной сварной, верхняя и нижняя рама из гнутого швеллера 100х50х3, стойки стальные гнутые четырехгранные 90х90х20х20 мм
- Кровля сварная - лист горячекатаный 1,5 мм
- Стены каркасные из бруса 40х100
- Снаружи профилированный оцинкованный лист С-8
Морской контейнер (20 футов)
129 900₽ (в т.ч. НДС)
- Размеры внешние: 6058 x 2438 x 2591 мм;
- Размеры внутренние: 5905 x 2350 x 2381 мм;
- Дверной проем: ширина 2336 мм, высота 2291 мм;
- Масса брутто 24000 кг;
- Масса тары 2200 кг;
О нас в цифрах
2020
Год нашего основания, когда мы стали частью индустрии временного размещения. За этот период мы наработали богатый опыт и укрепили свою репутацию надежного партнера в предоставлении бытовок и блок-контейнеров.
1000+
Более тысячи успешных проектов, в которых мы обеспечили клиентов высококачественными и удобными временными жилыми помещениями. Наш опыт подтверждает наше стремление к качеству и надежности в каждой поставке.
20/20
Видение будущего с ясной фокусировкой на 20/20 - идеальном сочетании прогрессивных технологий и внимания к деталям. Мы стремимся к совершенству в каждом аспекте нашей деятельности, обеспечивая клиентам лучшие решения в области временного размещения.
Этапы работ
01
01
Выбираете бытовку или блок-контейнер
Оставьте заявку или свяжитесь с нами любым удобным способом для консультации и выбора подходящей бытовки или блок-контейнера.
02
02
Согласовываем дату и место доставки
Мы оперативно согласуем с вами дату и место доставки, обеспечивая максимальную гибкость в соответствии с вашим графиком и требованиями.
03
03
Получаем оплату за месяц аренды
После согласования деталей, оформляем оплату за месяц аренды, предоставляя вам полную финансовую отчетность.
04
04
Доставляем бытовку в нужное место и время
В указанное вами время и место наша команда доставит выбранное временное помещение, гарантируя бесперебойный запуск вашего проекта.
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